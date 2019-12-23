Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В столице Среднего Урала за 21−22 декабря 2019 года удалось вывезти более 12 тысяч тонн снега с улиц города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В субботу 21 декабря коммунальщики отправили на полигоны 2 тысячи 725 тонн снежной массы, а ещё 9 тысяч 323 тонны были вывезены в ночь на 22 декабря. Всего же в декабре было вывезено уже более 103 тысяч тонн снега.

Всего за выходные было рассыпано более 115 тонн реагента на дорогах Екатеринбурга и более 17 тонн мелкофракционного щебня на тротуарах.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильного снегопада в ночь с 19 на 20 декабря 2019 года в Екатеринбурге сильно осложнилось движение на дорогах. К вечеру 20 декабря город «встал» в 10-балльные пробки.

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