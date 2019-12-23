Грозный, , 11:55 — REGNUM В селе Кади-Юрт Гудермесского района Чечни построены 20 домов для малоимущих семей и семей, пострадавших от пожара в ноябре 2019 года. На их строительство ушло меньше месяца. Поручение о возведении нового жилья отдал глава Чечни Рамзан Кадырова.

Работы были полностью профинансированы Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Каждый новый дом имеет площадь 170 кв. м. Он меблирован и готов к заселению. Кроме того, каждый участок имеет огород, а дворы полностью благоустроены, пишет ИА Грозный-Информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров, посетив село Кади-Юрт, отдал поручение построить до Нового года дома для жителей бараков, построенных в 1895 году. Строения уже давно пришли в негодность, однако в них продолжают проживать 20 семей. Кроме того, без жилья остались после пожара четыре семьи, а три — продолжают жить в сгоревшем бараке.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров поручил расселить бараки, построенные почти 125 лет назад