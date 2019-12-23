Ставрополь, , 11:48 — REGNUM Пять семей, оставшихся без жилья в результате схода оползня в городе Георгиевске Ставропольского края, получат финансовую помощь из резервного фонда правительства региона. На покупку новых домов им будет выделено в общей сложности более 7,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Напомним, оползень сошел в частном секторе Георгиевска 9 апреля текущего года. В список на получение единовременной денежной выплаты на покупку нового жилья были включены 10 семей, чьи дома признали непригодными для дальнейшего проживания. Пять из них ранее уже получили данную помощь.

«В связи с тем, что поврежденные дома были единственным жильем для пострадавших, из резервного фонда края им будет оказана финансовая поддержка на сумму более 7,5 млн рублей», — прокомментировал министр ЖКХ региона Роман Марченко.

По его словам, средства на лицевые счета пострадавших семей поступят в ближайшее время.

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