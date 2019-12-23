Сеул, , 11:59 — REGNUM В 2018 году каждый житель Южной Кореи посетил больницу в среднем 16,9 раз, а среднее количество дней, проведенных в стационаре, составило 19,1 дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным, показатель Южной Кореи по посещениям больниц и клиник на одного гражданина страны в два раза выше, чем средний показатель стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По состоянию на конец 2017 года средний показатель ОЭСР составил 7,1, а среднее количество дней пребывания в больнице — 8,2 дня.

Отмечается, что на конец 2018 года в Южной Корее насчитывалось 67 847 больниц и клиник, что на 1 216 учреждений больше, чем в 2017 году.