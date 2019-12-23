Челябинск, , 11:15 — REGNUM Осуждённый в Челябинской области домашний тиран заплатит родственникам убитой им жены по 1,5 млн рублей. Деньги получат сын и мать погибшей женщины, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданские иски уже удовлетворены судом. Правда, приговор пока не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор прозвучал 23 декабря в Челябинском облсуде. 52-летний житель Сима — домашний тиран — получил 17 лет «строгача» за то, что в апреле 2018 года убил свою жену. Поводом для этого стало то, что после 28 лет избиений и унижений супруга подала на развод.

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