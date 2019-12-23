Москва, , 11:10 — REGNUM В Московском зоопарке перед Новым годом с 25 по 31 декабря впервые пройдет необычная акция «В зоопарке ждут подарки», сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичам и гостям столицы предлагается принести новогодние подарки обитателям зоопарка, например, резиновые или силиконовые игрушки, мячи, канатные лесенки и др.

В обмен на новогодний подарок для животных посетители получат бесплатный входной билет. Подарки будут приниматься у главного входа в зоопарк.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в канун Нового года, 31 декабря, Московский зоопарк дарил посетителям скидку на входной билет.

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