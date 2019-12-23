Москва, 23 декабря 2019, 11:10 — REGNUM В Московском зоопарке перед Новым годом с 25 по 31 декабря впервые пройдет необычная акция «В зоопарке ждут подарки», сообщается на портале мэра столицы.
Читайте также: Московский зоопарк 31 декабря подарит скидку на билет
Москвичам и гостям столицы предлагается принести новогодние подарки обитателям зоопарка, например, резиновые или силиконовые игрушки, мячи, канатные лесенки и др.
В обмен на новогодний подарок для животных посетители получат бесплатный входной билет. Подарки будут приниматься у главного входа в зоопарк.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в канун Нового года, 31 декабря, Московский зоопарк дарил посетителям скидку на входной билет.
Ранее в сюжете: Московский зоопарк переходит на зимнее расписание