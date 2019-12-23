Сим, Челябинская область, , 11:09 — REGNUM В Челябинской области на 17 лет строгого режима осуждён 52-летний житель города Сима. Его признали виновным в особо жестоком убийстве своей супруги, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В апреле 2018 года гражданин был пьян. Он нанёс своей жене более 200 ударов руками, ногами и разными предметами. После удара по голове женщина умерла.

По данным прокуратуры, этот гражданин был домашним тираном. С женой они прожили 28 лет. Поводом для расправы стало то, что после десятилетий унижений и избиений женщина решилась подать на развод.