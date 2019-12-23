Таганрог, Ростовская область, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области жители Таганрога требуют благоустроить так называемый район «Богудония». Рыбацкие трущобы, расположенные на побережье Таганрогского залива, могут снести ради строительства новой дороги. Об этом говорится в обращении горожан, которое подписали более 1 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM.

На рассмотрение местным депутатам представлен проект внесения изменений в генеральный план Таганрога, согласно которому индивидуальные дома общей площадью 8,2 тыс. кв. метров будут снесены. На их месте будет построена транспортная артерия «Портовая магистраль».

Таганрожцы просят «отменить строительство и снос индивидуальных жилых домов в районе для сохранения истории и экологии, произвести берегоукрепительные работы с созданием пешеходной набережной, облагородить территории для возможности проведения досуга жителям и гостям города, что создаст дополнительную туристическую привлекательность».

Жители приморского города уверены, что властям стоит найти другие пути развития экономики.