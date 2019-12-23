Москва, , 11:05 — REGNUM Жители России тратят на новогодние подарки в среднем 5,3 тыс. рублей, говорится в исследовании лаборатории клиентского опыта интернет-площадки Ozon.

«На эти деньги клиент, как правило, приобретает два крупных подарка и еще несколько небольших стоимостью около 500 рублей», — говорится в исследовании.

Отмечается, что в 2019 году наибольшей популярностью среди жителей пользуются оригинальные блокноты-планеры, кошельки и шарфы — они встречаются в каждом третьем заказе.

Самые популярные товары в ценовом диапазоне от 1 до 2 тыс. рублей — фитнес-браслеты, умные зубные щетки, постельное белье и ювелирные изделия, передает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru, каждый десятый житель России (11%) планирует не дарить подарки на Новый год.

Большинство же жителей России (74%) готовят новогодние подарки. 38% опрошенных будут дарить подарки родственникам, любимых будут поздравлять 38%.

Друзьям готовят подарки на Новый год 24% граждан, коллегам по работе — 12%. Купят сами себе праздничный подарок 11% респондентов.

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