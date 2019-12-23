Ульяновск, 23 декабря 2019, 11:04 — REGNUM В Ульяновской области планируют законодательно ввести запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, при этом размер штрафных санкций может составить 150 тыс. рублей. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.
Глава Ульяновской области по итогам встречи с заместителем руководителя своей администрации Алексеем Преображенским проинформировал, что в январе 2020 года «мы должны принять закон Ульяновской области, который запретит продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции». По словам Морозова, соответствующий законопроект разработан и проходит обсуждение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов подписал распоряжение о разработке мер по запрету оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе, в частности, идёт речь о «неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий». По словам губернатора, в документе «жёстко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ».
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