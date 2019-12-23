Ульяновск, , 11:04 — REGNUM В Ульяновской области планируют законодательно ввести запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, при этом размер штрафных санкций может составить 150 тыс. рублей. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

Глава Ульяновской области по итогам встречи с заместителем руководителя своей администрации Алексеем Преображенским проинформировал, что в январе 2020 года «мы должны принять закон Ульяновской области, который запретит продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции». По словам Морозова, соответствующий законопроект разработан и проходит обсуждение.

«Никотиносодержащая продукция не должна попадать в руки несовершеннолетних, — подчёркивает ульяновский губернатор, напомнив, что это является «прямым нарушением» закона об основных гарантиях прав ребёнка в России. — За распространение никотиносодержащей продукции, так называемых снюсов, для физических и юридических лиц мы хотим ввести строгую административную ответственность в регионе — штраф до 150 тысяч рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Морозов подписал распоряжение о разработке мер по запрету оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе, в частности, идёт речь о «неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий». По словам губернатора, в документе «жёстко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ».

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