Москва, , 11:03 — REGNUM В России больше половины жителей страны намерены потратить на празднование Нового дома не более 5 тыс. рублей. В эту сумму не сходят траты на подарки. Об этом свидетельствуют результаты исследовании, проведённого «Леди Mail.ru» и «Hi-Tech Mail.ru».

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При этом 24% признались, что рассчитывают потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 12% готовы израсходовать на новогодние торжества до 20 тыс. рублей, сообщает ТАСС. При этом отмечается, что почти трети жителей России (32%) приходится копить необходимую для празднования Нового года сумму заранее.

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Исследование показывает, что отмечать Новый год планирует подавляющее большинство граждан РФ — 85%. При этом большая часть встретит этот праздник дома (65%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России в среднем новогодний стол будет стоить немногим более 6,4 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом, по данным Росстата, затраты на праздничные кушанья выросли на 2,74%. Дешевле всего новогоднее застолье обойдется жителям Ингушетии — 3,5 тыс. рублей, дороже всего — жителям Чукотки (более 9,5 тыс. рублей).

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