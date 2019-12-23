Белгород, , 11:05 — REGNUM Более 950 км деревьев и кустарников высажено вдоль дорог Белгородской области. Средний показатель качества озеленения придорожных территорий составил 94,5%, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Высадка растений проходит в рамках пятилетней программы озеленения придорожных территорий. Программу этого года полностью выполнили 13 муниципальных образований. В Старооскольском и Новооскольском городских округах, а также в Чернянском районе три года подряд выполняют план на 100%. Залогом успеха в озеленении территорий региональные власти считают качественный посадочный материал, профессиональный уход за зелёными насаждениями и слаженную работу с администрациями районов.

Программа озеленения дорог Белгородской области стартовала в 2017 году. За это время высажено более 312 тысяч деревьев и кустарников.