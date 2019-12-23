Москва, , 11:01 — REGNUM Родителям одной из школ на востоке Москвы предложили оставить детей дома из-за угрозы грядущей волны эвакуаций после сообщений о минировании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

Как отмечается, классные руководители школы предложили родителям учащихся в случае обеспокоенности оставить детей дома, поскольку в период с 23 по 27 декабря число эвакуаций из-за сообщений о минировании будет только расти. Откуда такие данные в школе, не уточняется.

Напомним, в последние месяцы усилилась волна сообщений о минировании образовательных учреждений. После эвакуаций и проверок взрывчатки обнаружено не было.

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