Москва, , 10:58 — REGNUM Совфед одобрил закон, направленный на борьбу с билетной мафией, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря. Предполагаются штрафы за злоупотребления при перепродаже экскурсионных туров.

Совфед намерен провести мониторинг реализации законы, чтобы определить достаточность или недостаточность штрафных санкций, штрафы могут быть существенно увеличены. Новый размер штрафов может быть прописан в новом Кодексе об Административных правонарушениях (КоАП).

Законом устанавливается ответственность за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями.

За продажу билетов неуполномоченными лицами, а также за продажу по завышенной цене штрафы составят: для граждан — от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете; для должностных лиц — от двукратной до трехкратной цены, указанной в билете, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц — от трехкратной до пятикратной цены, указанной в билете.

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