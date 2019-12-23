Воронеж, , 10:51 — REGNUM Последняя рабочая неделя декабря 2019 года в Воронеже будет дождливой, температура воздуха — стабильно выше плюсовой, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского Гидрометцентра.

23 декабря, в понедельник, температура воздуха днём составит до +8 градусов, в ночь — около +2. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и туман. 24 декабря немного похолодает — днём до +2, в ночь на 25 декабря столбик термометра опустится до +1 градуса. Осадков не ожидается, а вот туман синоптики прогнозируют.

В среду, 25 декабря и днём, и ночью температура составит до одного градуса тепла, днём ожидается небольшой дождь, ночью осадки будут более сильными.

26−27 декабря вновь потеплеет — до +4…5 градусов днём, сменится и направление ветра — с юго-восточного на южный.

Между тем, по предварительным данным, к концу декабря в Воронежской области температура опустится немного ниже нуля, 30−31 декабря даже возможен снег.