Цхинвал, , 10:52 — REGNUM Реконструкцию двух мостов и строительство одного моста внесено в инвестиционную программу Южной Осетии на 2020 — 2022 года. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-секретаря министерства строительства республики Алену Тедееву.

Как рассказала журналистам представитель минстроя, согласно плану инвестпрограммы, в 2021 году начнется реконструкция каменного моста протяженностью 44 метра через реку Лиахва в Цхинвале и моста протяженностью 92 метра, который находится в аварийном состоянии в Дзауском районе.

Также сообщается, что в 2022 году планируется начать строительство нового моста на дороге Гуфта-Квайса.

«Его протяженность 60 м. К строительству этого моста приступят в 2022 году. Стоимость проекта около 147 млн руб», — сообщила Тедеева.

Напомним, в рамках инвестиционной программы также предусмотрено строительство в Южной Осетии детского лагеря отдыха.