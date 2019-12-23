Прага, , 10:47 — REGNUM Игра American Trick Simulator получит масштабное дополнение, добавляющее в проект штат Айдахо (США). Об этом сообщил портал PCGamer 22 декабря.

Дата выхода дополнения пока не сообщается. Известно, что геймеры смогут перевозить грузы по всему штату, детально воссозданному на движке игры.

Напомним, American Truck Simulator — это видеоигра, в которой геймеры могут взять на себя управление водителем-дальнобойщиком. Им нужно будет перевозить грузы по США и выполнять различные дополнительные задания.

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