Москва, , 10:45 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения, Алиеву исполняется 58-лет, сообщается на сайте Кремля.

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Президент РФ подчеркнул, что под руководством Алиева Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене.

«Ваш личный вклад в упрочение отношений между двумя странами трудно переоценить. Надеюсь на продолжение плодотворной совместной работы на благо народов России и Азербайджана», — отметил Путин и пожелал Алиеву благополучия и успехов.

Справка: ИА REGNUM

Ильхам Гейдар оглы Алиев (Ильхам Гейдарович Алиев) родился 24 декабря 1961 года. Четвертый президент Азербайджана. Сын третьего президента Гейдара Алиева. Избирался президентом трижды (2003, 2008, 2013).

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