Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM До Нового года осталось всего восемь дней, однако в Петербурге до сих пор стоит аномально тёплая погода, и вместо снега идет дождь. Город находится под влиянием обширного циклонического вихря, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник 23 декабря Санкт-Петербург останется на периферии обширного циклонического вихря. Ввиду чего погода в городе сохранится облачная, временами будут идти дожди.

«Положительная температурная аномалия составит 8…9°. Температура воздуха +4…+6°, по области +1…+6°», — отмечает специалист.

В течение дня в городе на Неве будет дуть восточный, северо-восточный ветер 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.