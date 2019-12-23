Ярославль, 23 декабря 2019, 10:40 — REGNUM С 1 января 2020 года в Ярославской области начнет действовать ограничение суточной нормы вылова рыбы рыболовами-любителями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Улов должен весить не более 5 килограммов или быть не более одного экземпляра, в случае если его вес выше 5 килограммов. Исключение — пресноводный сом, так как его можно выловить только одного независимо от веса. Если улов превысит это ограничение, ловлю необходимо прекратить.
Ограничения были установлены приказом министерства сельского хозяйства еще в 2018 году, но вступают в силу только с 2020 года.
Суточная норма не действует при проведении официальных спортивных мероприятий.
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