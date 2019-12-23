Ставрополь, , 10:36 — REGNUM Республики Северного Кавказа, несмотря на реализацию масштабного проекта туркластера в этом федеральном округе, оказались в числе аутсайдеров ежегодного национального туристического рейтинга за 2019 год. Он составлен экспертами журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

Кабардино-Балкария в рейтинге оценки развития туристической отрасли, туристической привлекательности и туристического потенциала, а также популярности среди российских и иностранных туристов заняла 67-е место, Чечня — 71-е, Северная Осетия — 76-е, Карачаево-Черкесия — 78-е, Ингушетия — 81-е.

Из всех субъектов лучше всех показатель у Ставропольского края, занявшего 12-ю позицию. В середине рейтинга расположился Дагестан — 47-е место.

Авторы рейтинга использовали для его составления следующие критерии: число гостиниц и мест в них, численность турфирм и занятого в них населения, доходность туртотрасли, популярность у туристов, число памятников культуры и достопримечательностей. Кроме того, учитывались такие параметры, как состояние преступности в регионе.

Что касается лидеров рейтинга, то его, как и в прежние годы, возглавила Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Аутсайдерами стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка.