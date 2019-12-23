Омск, 23 декабря 2019, 10:36 — REGNUM В Омске работы по очистке дорог велись в круглосуточном режиме, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, в мэрии.
Всего за минувшие выходные (21−22 декабря) городские дорожные службы вывезли на снежные свалки более 12 тысяч кубометров снега.
Осадки были обильными, поэтому пришлось принимать оперативные меры по предотвращению и ликвидации гололёда.
Для обработки дорог 21 и 22 декабря израсходовали 1634 тонны противогололедных материалов, в том числе 12,8 тонны биохимического реагента.
Последствия снегопада в течение двух суток ликвидировали 1062 человека с использованием 612 единиц спецтехники.
Продолжается очистка магистралей.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новокузнецка нашёл виновных в неубранном снеге.