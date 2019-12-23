Псков, , 10:32 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести первоочередные работы по модернизации инфекционного отделения Псковской городской больницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, глава региона посетил больницу в субботу, 21 декабря, после того как в соцсетях распространили фотографии грязных матрасов, обшарпанных стен и тараканов в пище.

Глава региона распорядился принять самые неотложные меры в кратчайшие сроки, среди которых назвал замену кроватей, мебели, окон и инженерных коммуникаций. Чиновники областной администрации на месте убедились, что учреждение не отвечает санитарным нормам, а главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев добавил, что во время вспышек заболеваемости в здании, рассчитанном на 88 коек, может располагаться до 170 пациентов.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что необходим «большой проект»: или строительство нового здания больницы, или реконструкция нынешнего с возведением дополнительной пристройки.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Потому что сейчас никакие нормы не соблюдаются. Пациенты как в японском капсульном отеле располагаются».

Он также поручил чиновникам рассмотреть вариант капитального ремонта в здании пищеблока, который снабжает питанием Псковскую городскую больницу и Псковский перинатальный центр, или изучить коммерческие предложения по поставке пищи в лечебные учреждения.