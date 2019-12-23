Ставрополь, , 13:23 — REGNUM Автопарк главного управления МВД России по Ставрополью пополнили 222 новых служебных автомобилей. Ключи от машин представителям территориальных органов полиции передали губернатор Владимир Владимиров и начальник краевого главка Александр Олдак, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе главы региона.

Торжественная церемония вручения ключей прошла на площади Святого Князя Владимира в городе Ставрополе. Губернатор в ходе мероприятия отметил, что новые автомобили — это вклад в безопасность жителей и гостей Ставрополья.

«Убежден, что они помогут сделать работу полиции ещё более эффективной», — сказал Владимиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, за неделю до этого строевые и территориальные подразделения управления ГИБДД по Ставрополью получили 143 новые служебные машины. Отмечалось. что эти автомобили оснащены всем необходимым оборудованием современного патрульного транспортного средства сотрудников ДПС.