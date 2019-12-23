Вашингтон, , 10:28 — REGNUM Стример Бенджамин «DrLupo» Лупо смог собрать больше двух миллионов долларов на благотворительность во время 24-часовой онлайн-трансляции. Об этом 22 декабря сообщил портал Dot Esports.

https://twitter.com/DrLupo/status/1208811439701577728

Во время трансляции стример играл в Fortnite и общался с фанатами. Достичь цели в два миллиона долларов во многом удалось достичь благодаря компании Twitch — в конце «марафона» она отправила DrLupo чек на миллион.

Все собранные средства отправятся в больницу St. Jude Children’s Research. Её специалисты работают над методиками лечения рака у детей.

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