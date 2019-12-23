Москва, , 10:26 — REGNUM Пока в Москве зима совсем не ощущается. Так, сегодня, 23 декабря, в столице будет рекордно тепло. Столбики термометров поднимутся до отметки +6…+8 ⁰С. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

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При этом ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер южного и юго-восточного направлений будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

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Однако уже со среды, 25 декабря, в столице температура начнёт понижаться, и в конце рабочей недели в полуденные часы составит максимум +2 ⁰С. В ночные часы столбики термометров опустятся до минусовых значений. Дожди могут переходить в снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные среднесуточная температура воздуха в Москве была выше нормы на 5−6 °С.

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