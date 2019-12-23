Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 10:28 — REGNUM Строители Крымского моста отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников, которые четыре года не отмечали дома. Об этом 23 декабря рассказал начальник административно-хозяйственного отдела нижегородского мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».
Как сообщало ИА REGNUM, каждый строитель Крымского моста проработал за 4 года 24 месячной вахты — более 8,5 тысячи рабочих часов. 23 декабря состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.
Читайте ранее в этом сюжете: Строители Крымского моста провели год чистого рабочего времени на объекте