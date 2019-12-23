Керчь, Крым, , 10:28 — REGNUM Строители Крымского моста отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников, которые четыре года не отмечали дома. Об этом 23 декабря рассказал начальник административно-хозяйственного отдела нижегородского мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

«Все в хорошем настроении… Работы выполнены в полном объёме. Готовы строить дальше. Следующие объекты ждут. Но уже после праздников. Очень здорово то, что все ребята поедут домой и встретят Новый год с семьями», — отметил Шеремет.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый строитель Крымского моста проработал за 4 года 24 месячной вахты — более 8,5 тысячи рабочих часов. 23 декабря состоится торжественная церемония запуска движения по железнодорожной части Крымского моста, в которой примет участие президент РФ Владимир Путин.

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