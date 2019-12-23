Нур-Султан, , 10:06 — REGNUM План мероприятий «30 шагов по созданию эффективной системы взыскания алиментов» создан министерством юстиции Казахстана. Об этом 23 декабря заявил глава ведомства Марат Бекетаев на парламентском часе в Мажилисе (нижней палате парламента), сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в рамках плана мероприятий планируется трудоустраивать должников. В настоящее время на работу устроены уже 816 человек, а проблемные алименты снизились с 25 тыс. до 14 тыс.

Министр отметил, что благодаря работе по улучшению исполнительной системы повысилась позиция Казахстана в рейтинге Doing Business. По показателю «Исполнение контрактов» Казахстан поднялся с 6 на 4 позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что в республике планируется создать социальный фонд поддержки граждан, которые являются сторонами исполнительного производства.

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