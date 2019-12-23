В регионах Поволжья объявлен жёлтый уровень погодной опасности. 23 декабря на севере Поволжья выпадут осадки (снег, мокрый снег и дождь), будет гололёд. 23−24 декабря в Татарии, помимо осадков, прогнозируется ледяной дождь, на дорогах — сильная гололедица.
Тепло, дождливо и туманно: синоптики рассказали о погоде в Воронеже
Последняя рабочая неделя декабря 2019 года в Воронеже будет дождливой, температура воздуха — стабильно выше плюсовой, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию Воронежского Гидрометцентра. Так, 23 декабря, в понедельник, температура воздуха днём составит до +8 градусов, в ночь — около +2. Облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь и туман. 24 декабря немного похолодает — днём до +2, в ночь на 25 декабря столбик термометра опустится до +1 градуса. Осадков не ожидается, а вот туман синоптики прогнозируют.
Синоптики прогнозируют по-весеннему теплую погоду в Ростовской области
Последняя неделя декабря 2019 года запомнится жителям Ростовской области по-весеннему тёплой погодой. В период с 23 по 25 декабря на Дону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью также морозов не ожидается — похолодает лишь до +3 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
Осадки в виде дождя возможны 26 декабря. При этом днём воздух прогреется до +7 градусов, ветер стихнет — его скорость не превысит 1 метра в секунду.
В Приамурье наступают аномальные холода
В Приамурье в ближайшую ночь, 24 декабря, ожидают приход аномальных морозов: на севере области столбик термометра опустится ниже 44 градусов, днём температура сохранится на отметке — 32 градуса.
В Якутии потеплело, но детей в школу отпускать опасно
В Якутске 24 декабря ожидается — 37 градусов, небольшой снег, туман. В арктических районах Якутии температура доходит от — 45 до — 50. Начальные классы в школу не ходят.
Снег из Омска вывозят тысячами кубометров
За минувшие выходные (21−22 декабря) городские дорожные службы вывезли из Омска на снежные свалки более 12 тысяч кубометров снега.
Циклонический вихрь принесет Петербургу аномальное тепло и дожди
До Нового года осталось всего восемь дней, однако в Петербурге до сих пор стоит аномально тёплая погода, и вместо снега идет дождь.
23 декабря москвичам пообещали рекордно тёплую погоду
Пока в Москве зима совсем не ощущается. Так, сегодня, 23 декабря, в столице будет рекордно тепло. Столбики термометров поднимутся до отметки +6…+8 ⁰С. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Однако уже со среды, 25 декабря, в столице температура начнёт понижаться, и в конце рабочей недели в полуденные часы составит максимум +2 ⁰С. В ночные часы столбики термометров опустятся до минусовых значений.
Переохлаждённый дождь выпал в ночь с 22 на 23 декабря в Чувашии, что привело к образованию двухмиллиметровой ледяной корки. В Чебоксарах улицы превратились в каток, осадки в виде дождя продолжаются. По прогнозу, за день выпадет до 2,5 мм осадков.
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода на предновогодней неделе
В азиатской части России ожидается сильное похолодание, а в европейской части страны будет тепло.
В Москве — апрель, в Сибири — морозы: синоптик о предновогодней погоде
Необычно тёплая для декабря погода установилась в центральной части Европейской территории России, тогда как в Сибирь зима пришла «рано, всерьёз и надолго». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Хабаровский край сковали сильные морозы
В связи с аномальными морозами все службы МЧС и жизнеобеспечения Хабаровского края приведены в повышенную готовность. Холода в регион принесли воздушные массы из Якутии. В некоторых районах столбик термометра опустится ниже — 40 градусов.