Последняя неделя декабря 2019 года запомнится жителям Ростовской области по-весеннему тёплой погодой. В период с 23 по 25 декабря на Дону в дневные часы столбики термометров поднимутся до +8 градусов. Ночью также морозов не ожидается — похолодает лишь до +3 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

Осадки в виде дождя возможны 26 декабря. При этом днём воздух прогреется до +7 градусов, ветер стихнет — его скорость не превысит 1 метра в секунду.