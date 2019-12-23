Якутск, , 10:06 — REGNUM В Якутии местный умелец Михаил Боппосов слепил из навоза новогодний символ 2020 года — крысу.

Крыса

Читайте также: Главную площадь Хабаровска украсят ледяной крысой

Житель села Уолба Таттинского района известен в республике пристрастием к поделкам из органического материала. И гигантская крыса — не первая работа из навоза. Скульптор периодически даже получает заказы, пишет Sakhaday.ru.

Как сообщает ИА REGNUM, на главной площади Хабаровска появится огромная ледяная крыса. Новогодняя 20-метровая ёлка собрана из 190 живых елей.