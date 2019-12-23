Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM В Бурятской ассоциации потребителей провели очередную контрольную закупку, в ходе которой эксперты исследовали местные колбасы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минсельхоза республики, всего «смотр качества» прошли пять образцов варёной «Докторской» и пять — варёно-копчёной «Сервелат».

Из них шесть были произведены в Бурятии, ещё шесть — за пределами республики. Отмечается, что замечания начались сразу же. По словам доцента кафедры технологии продукции общественного питания ВСГУТУ Зоригмы Намсараевой, в колбасах от сырья высшего сорта ничего нет, зато есть хрящи и сухожилия.

«Эксперты забраковали все образцы докторской колбасы. Замечаний много — это посторонний вкус, наличие пустот, жилок. Из 5 видов сервелата четыре также получили оценку не выше трех баллов из-за несоответствующего рисунка на разрезе, больших кусочков грудинки и даже постороннего неприятного привкуса», — отметили в министерстве.

В ходе лабораторных исследований три вида «Докторской» и один «Сервелат» признали не соответствующими ГОСТу. В них выявлены повышенное содержание жира и влаги и пониженное — белка, в одной колбасе присутствовал крахмал.

Результаты исследований направлены в контролирующие органы.

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