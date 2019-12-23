Москва, , 09:54 — REGNUM В России уже с 1 января 2020 года будет отменён профессиональный стандарт для преподавателей вузов. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Эта норма была введена в 2015 году, однако до 1 января 2020 года носила рекомендательный характер. В Совфед, Минобрнауки и образовательных организациях уверены, что этот профстандарт ограничивает работу педагогов высшей школы, не имеющих учёной степени, пишет газета «Известия». В частности, их полностью не допускали к преподаванию в специалитете и магистратуре. Кроме того, преподаватели и старшие преподаватели не могли вести полноценные занятия по программам бакалавриата и дополнительным профессиональным программам.

Сенатор отмечает, что в результате внедрения подобного профстандарта, в котором есть ряд неточностей, а некоторые положения были просто абсурдны, прежде всего страдают студенты, которые недополучают знания и выходят не до конца подготовленными на рынок труда.

«Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели — учёные. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки», — пояснила Рукавишникова.

В настоящее время предложения Совфеда по отмене профстандарта преподавателя высшей школы направлены в Минобрнауки РФ и Минтруд.

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