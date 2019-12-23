Нур-Султан, , 09:48 — REGNUM Социальный фонд для поддержки жителей Казахстана в трудной жизненной ситуации планируется создать в республике. Об этом 23 декабря заявил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев в парламенте, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, фонд будет оказывать помощь гражданам, которые являются сторонами исполнительного производства. Министр отметил, что решение о создании соцфонда было принято 21 ноября на съезде частных судебных исполнителей.

Фонд будет формироваться членами республиканской палаты частных судебных исполнителей за счет членских взносов и пожертвований, добавил Бакетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года количество исполнительных производств о взыскании алиментов в Казахстане составило 25 545, что на 13,5% больше, чем в 2017 году.

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