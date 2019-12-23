Париж, , 09:47 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, большинство жителей страны (51%) продолжают поддерживать забастовку против пенсионной реформы, сообщает Le Figaro.

По данным исследования, 34% жителей Франции выступили против продолжения забастовки.

Издание отмечает, что поддержка национальной забастовки, начатой 5 декабря, снизилась на три пункта по сравнению с предыдущим исследованием, проведенным 17 и 18 декабря. Доля недовольных людей выросла на четыре пункта.

Кроме того, 69% опрошенных заявили, что правительство безоговорочно проведет реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологической службы Elabe, 53% жителей Франции одобряют мобилизацию против пенсионной реформы.

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