Москва, , 09:53 — REGNUM Сервисы «Яндекс.Видео» и «YouTube в России» грозит вечная блокировки из-за нарушения законодательства о пиратстве. Так считает гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, пишут 23 декабря «Ведомости».

Он рассказал, что издательство «Эксмо», интересы которого представляет АЗАПИ, ранее обратилось в суд из-за размещения YouTube и на «Яндекс.Видео» пиратских аудиоверсий книги Лю Цысиня «Задача трех тел». В декабре апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издателей о мерах в отношении произведения. Сервисы должны были удалить нелегальные копии книги под угрозой блокировки, однако аудиокнига по-прежнему доступна для прослушивания.

По закону интернет-ресурсу грозит блокировка, если он дважды проиграл в суде из-за жалобы правообладателя. В АЗАПИ готовы обращаться в суд из-за нелегальных копий других книг.

«Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и «YouTube в России», — заявил Рябыко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Group-IB назвали важным прецедентом первый приговор, вынесенный в России владельцу пиратских онлайн-кинотеатров.

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