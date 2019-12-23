Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве операторы горячей линии для туристов начали отвечать на трёх языках, сообщается на портале мэра столицы.

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Ранее гости столицы могли получить информацию только на русском и английском, теперь операторы контакт-центра будут отвечать на китайском языке.

Отмечается, что ежемесячно на горячую линию для туристов поступает более 3 тыс. обращений. По телефону 122 можно получить не только справочную информацию, но помощь в экстренной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, короткий номер контакт-центра — 122; он доступен по Москве и Подмосковью, из любого другого места можно позвонить по десятизначному номеру +7 (495) 121 01 11.

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