Махачкала, , 09:39 — REGNUM Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено против четверых сотрудников межрайонной налоговой инспекции в Дагестане. Им вменяется в вину причинение ущерба государству в размере 22 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе СК РФ по республике.

Фигурантами дела стали начальник межрайонной инспекции (МРИ) Федеральной налоговой службы России №2 по Дагестану, его заместитель и двое главных государственных инспекторов отдела контрольной работы.

По версии следствия, в 2018 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района подозреваемые отразили в специальных карточках в системе электронной обработки данных и в автоматизированной информационной системе «Налог-3» за 2017−2018 годы ложные сведения о погашении задолженности на сумму более 22 млн рублей налогоплательщиками, которые состояли на учете в МРИ № 2. Действовали злоумышленники при этом в сговоре и под руководством начальника инспекции.

«Противоправными действиями указанных лиц охраняемым законом интересам государства причинены тяжкие последствия в виде имущественного ущерба в особо крупном размере», — отметили в СК.

Трое подозреваемых задержаны. В рамках расследования дела в помещении налоговой инспекции и по месту жительства фигурантов следователи совместно с оперативниками УФСБ и МВД республики провели обыски и изъяли интересующие следствие предметы и документы. Расследование продолжается.