Владикавказ, , 09:29 — REGNUM В Северной Осетии два человека получили сроки и большие штрафы за то, что в течение нескольких лет недокармливали военнослужащих. На скамье подсудимых оказался начальник продовольственной службы войсковой части — полевая почта 66 431 майор Алексей Щукин и представитель ООО «РесторанСервис Плюс» Роман Вислов. Как установил суд во Владикавказе, они причинили ущерб Минобороны на сумму свыше 81 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

В течение нескольких лет обвиняемые составляли фиктивные акты о приеме от ООО «РесторанСервис Плюс» услуг по организации питания военнослужащих в полевых условиях. За это время было подписано документов и выплачено по ним денежных средств на сумму свыше 81 млн рублей за якобы поставку около 470 тыс. суточных пайков для обеспечения военнослужащих питанием.

Злоумышленников обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и вынесли наказание в виде лишения свободы для Вислова на срок 8,5 года и штрафа в размере 900 тыс. рублей, а также 6,5 года и штрафа в размере 700 тыс. рублей для Щукина. Кроме того, их обязали совместно возместить причиненный ущерб на сумму более 78,3 млн рублей, а Вислова, помимо этого, еще 3,3 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 2017 году, начальника продовольственной службы войсковой части Алексея Щукина уже лишили звания майора и отправили в колонию общего режима на 4,4 года с присуждением штрафа в размере 300 тысяч рублей. Ему также присудили возместить ущерб на сумму 49,7 млн рублей, нанесенный Минобороны.