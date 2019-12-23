Тбилиси, , 09:34 — REGNUM Один из обвиняемых в покушении на убийство на Цотне Гамсахурдию признал свою вину и рассказал, почему совершил нападение. Свое заявление он сделал 22 декабря в зале суде, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Мы пили вино и у нас произошла размолвка. Цотне ударил меня рукой, и я … также ударил, я виноват и сознаюсь, не было никакого умышленного преступления, Цотне меня ударил совершенно без причины», — описал подробности инцидента обвиняемый.

Напомним, 23 декабря Тбилисский городской суд определил меры пресечения пятерым задержанным по делу о нападении на Гамсахурдию. Двоих из них обвиняют в попытке убийства, а троих в том, что они не сообщили о преступлении. Суд не стал определять меру пресечения для одного из обвиняемых в недонесении, а для остальных определил содержание под стражей.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в Тбилиси на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение. С тяжелыми ранениями его доставили в столичную клинику.

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