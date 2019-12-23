Афины , , 09:32 — REGNUM Рассмотрение апелляции на решение о выдаче российского гражданина Александра Винника Франции и США состоится 23 декабря в Высшем административном суде Греции. Об этом сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов, передаёт RT.

Адвокат отметил, что пока не знает времени начала заседания. Он добавил, что решение о выдаче Винника было принято с грубейшими нарушениями, так как Верховный суд страны Ареопаг еще не завершил рассмотрение ходатайства об отмене экстрадиции. Кроме того, ещё изучается прошение Винника о политическом убежище.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Винника в 2017 году арестовали в Греции по запросу США. Его обвиняют в создании нелегальной криптобиржи. Греческий минюст 20 декабря принял решение выдать Винника Франции, которая обвиняет гражданина РФ в вымогательстве и краже личных данных. Позднее стало известно, что Винника могут экстрадировать в США.

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