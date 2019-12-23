Керчь, Крым, 23 декабря 2019, 09:17 — REGNUM После завершения строительства Крымского моста инженеры и рабочие покидают строительную площадку. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Об этом: Крымский мост готов
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