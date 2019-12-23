Керчь, Крым, , 09:17 — REGNUM После завершения строительства Крымского моста инженеры и рабочие покидают строительную площадку. Об этом 23 декабря сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней», — отметили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Об этом: Крымский мост готов

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