Симферополь, 23 декабря 2019, 09:14 — REGNUM Кот-блогер Мостик провёл «инспекцию» железнодорожной части Крымского моста. Снимок кота возле железной дороги опубликован в блоге «Кот Моста» в Instagram.
«Сейчас на стройке только про открытие слышно», — говорится в публикации.
Авторы блога от имени кота заверили читателей, что готовятся к открытию железнодорожной артерии.
https://www.instagram.com/p/B6XzYFQKnmv/
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря отправится в путь первый поезд, который пройдёт Крымский мост. Это поезд сообщением Санкт — Петербург — Севастополь. Днём позже пассажирский поезд отправится в Симферополь из Москвы.
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