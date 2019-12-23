Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Тбилисский городской суд провел заседание, на котором определил меры пресечения обвиняемым по делу о покушении на Цотне Гамсахурдию. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, четверым из пятерых задержанных на период расследования было определено заключение, а одному из них, Торнике Кватадзе, меру пресечения не назначили и отпустили в зале суда.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Тбилиси на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение. Он был тяжело ранен, его срочно доставили в клинику, где дважды прооперировали.

По данному делу задержали пятерых человек. Двоим из них предъявлено обвинение в покушении на убийство, а троим — несообщение о совершенном преступлении. Один из задержанных является другом детства потерпевшего, он вместе с ним дождался приезда скорой и полиции.

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