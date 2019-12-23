Москва, , 09:10 — REGNUM Чтобы быть уверенным в качестве новогоднего складского подарка для детей, лучше всего собрать его самому. Такой совет дают специалисты Роскачества. В этом случае потребитель будет уверен, что никаких «неприятных» сюрпризов, например, в виде просроченных конфет, уже не будет.

Читайте также: Роспотребнадзор ответит на вопросы по качеству новогодних подарков

Если покупатель планирует приобрести уже готовый подарок, то в этом случае сперва следует определиться с местом его покупки.

«Лучше обратить внимание на крупные торговые сети и специализированные магазины, так как в большинстве случаев в них продаются подарки, собранные непосредственно на производстве», — отмечают специалисты.

Важно, чтобы на этикетки были указаны наименование и юрадрес фасовщика продукции, дата фасовки и срок годности, а также содержание набора, которое, предпочтительно, должно быть с наименьшим содержанием пищевых добавок, консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса.

Также по теме: Как выбрать аниматора для ребёнка: советы Роспотребнадзора

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты, вафли, пряники, печенье, зефир и мармелад. Хранить сладкие подарки следует при температуре 15−17 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу центра рекрутингового агентства Superjob.ru, 58% российских компаний планируют дарить сладкие подарки и билеты на ёлку детям сотрудников. Подарки самим сотрудникам готовит треть компаний и организаций в России. Работодатели будут дарить им наборы конфет, денежные премии, сувениры и календари, а также новогодний корпоратив.

Читайте ранее в этом сюжете: Новогодние подарки сотрудникам готовит каждая третья компания в РФ