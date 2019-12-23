Новороссийск, Краснодарский край, , 09:07 — REGNUM Возобновить подачу водоснабжения в дома жителей Геленджика, Крымска и Новороссийска Краснодарского края планируют к 14:00 23 декабря.

Как сообщили «Кубанские новости», на магистральном участке Троицкого группового водопровода продолжаются работы по устранению крупной аварии — завершён демонтаж аварийного участка трубы завершен, ведутся работы по замене аварийного участка трубы. Ориентировочное время завершения работ 14:00 23 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря из-за прорыва на магистральном водопроводе без водоснабжения остались жители Геленджика, Крымска и Новороссийска, всего 160 тыс. человек. Изначально завершить аварийные работы планировалось к 09:00 23 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 160 тыс. человек остались без водоснабжения в Краснодарском крае