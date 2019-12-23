Якутск, , 09:20 — REGNUM Более 302 млн рублей запланировали власти Якутии на мероприятия по подготовке и проведению 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войны.

Значительные средства выделят на медобслуживание и лекарственное обеспечение ветеранов, улучшение жилищных условий, капитальный и текущий ремонты.

В течении 2019 года новые квартиры получил один участник войны и 5 вдов, также у 900 ветеранов сделали ремонт в домах.

«Участники войны, вдовы погибших участников войны получат по 100 тыс. рублей, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто — по 30 тыс., вдовы умерших участников войны — по 20 тысяч рублей, ветераны тыла — по 10 тыс. рублей и дети войны — по три тыс. рублей», — пишет «Якутия24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске откроют парк отдыха ко Дню Победы.