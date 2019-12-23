Москва, 23 декабря 2019, 09:07 — REGNUM В повестку заседания Совфеда включено обращение к правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной продажи никотиносодержащих изделий, передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря.
Сенаторы просят правительство приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией (никпэками).
Предполагается, что временный запрет будет действовать до внесения поправок в действующее законодательство.
На рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, направленных на запрет и на ограничение оборота никотинсодержащих смесей. В России уже действует запрет на оборот снюсов.
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