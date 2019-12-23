Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Депутаты парламента Ставрополья приняли закон о запрете продажи снюсов и иных никотиносодержащих смесей на территории региона. Он вступит в силу 30 декабря 2019 года и коснется жителей всех возрастов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой думы.

«Парламентариями принят закон «О мерах по защите прав и законных интересов граждан, проживающих на территории Ставропольского края, в сфере оборота никотиносодержащей продукции, потребляемой способами, отличными от курения табака». Тем самым поставлен заслон продаже так называемых снюсов и другой продукции с повышенным содержанием никотина», — сказано в сообщении.

В пояснительной записке отмечается, что пагубность указанной продукции заключается в содержащемся в ней в большом количестве никотине, представляющем опасность для здоровья человека. Так, например, в одном пакетике снюса никотина в десятки раз больше, чем в одной сигарете, и его употребление в неограниченном количестве может привести к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти многих регионов России отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков и предложили ввести ограничения или полный запрет на продажу подобной продукции. Так, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что «обычные лозунги проблему не решают», в связи с чем необходимо законодательно запретить распространение никотиносодержащих смесей на территории края.

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