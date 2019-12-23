Москва, , 08:57 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать натуральную ёлку к Нового году. Самое главное — не покупать ёлку «с рук», а только на официальных ёлочных базарах, сообщается на сайте ведомства.

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Покупать ёлку лучше в двадцатых числах декабря, она дольше простоит. С сухими ветками дерево лучше не брать.

Стоит потрясти ёлку, иголки осыпаться не должны. Ёлка должна быть с одной макушкой. Если макушек больше или она обрезана, покупать новогоднее дерево не надо.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать аниматора для ребенка.

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