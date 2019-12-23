Уфа, , 08:56 — REGNUM Спортивный центр художественной гимнастики открылся в Уфе. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, открытие обновленного спортивного центра художественной гимнастики «Грациоза», расположенного на улице Ростовская, 18, состоялось 21 декабря.

Отмечается, что в спортивном центре общей площадью 800 квадратных метров находятся три зала. Сообщается, что ранее в этом здании работал строительный комбинат. В процессе реновации большую часть помещений оборудовали для проведения тренировок и соревнований.

В настоящее время в спортивном комплексе размещены площадки для тренировок по мини-футболу, волейболу, баскетболу, кроссфиту и воздушной акробатике. Кроме этого, здесь работает центр скалолазания.

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